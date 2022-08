Depois de, como é habitual, ter acordado cedo, Cristina Ferreira esteve a ler uma entrevista do fotógrafo Daniel Blaufuks na manhã deste domingo, 21 de agosto.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora da TVI relatou o momento e voltou a "lembrar-se de como, para si, a fotografia é o registo mais poético da vida".

"Eu, que sou da televisão, prefiro mil vezes a fotografia ao vídeo. Talvez porque o exercício de memória ao olhar para uma foto seja muito mais criativo", disse.

"Há que procurar as lembranças, o som, o cheiro, as sensações, o antes e o depois. Gosto de fotos. E de as guardar em caixas. Não confio na memória tecnológica", completou.

