A cerca de três meses de completar um ano, a polémica entre a Media Capital e Judite Sousa foi oficialmente sanada. Através de comunicado divulgado esta segunda-feira, 8 de maio, no final da emissão do 'Jornal da CNN', o grupo confirmou que foi acertado um acordo com a jornalista.

"A administração da TVI comunica ter acertado com Judite Sousa os termos pelos quais as partes resolvem qualquer perturbação que eventualmente pudesse vir a eclodir nas suas relações, de modo imediato e completo, estando ambas as partes de boa-fé na conclusão deste ciclo", começa por esclarecer a nota.

De seguida, é lamentado "qualquer involuntário transtorno, incómodo ou inconveniente que possa ter surgido no decurso do relacionamento profissional que foi mantido entre ambas as partes", sendo que os detalhes do acordo acabaram por não serem divulgados.

Ao início da manhã desta terça-feira, Judite Sousa destacou o acordo estabelecido no Instagram: "A narrativa foi negociada durante meses pelos advogados das partes. Trata-se de um comunicado que se tornou para a minha pessoa um imperativo moral".

Vale lembrar que Judite Sousa foi a jornalista escolhida para o 'pontapé de saída' das emissões da CNN Portugal, em novembro de 2021. Meses depois, a jornalista seguiria para Lviv, onde assumiria a função de correspondente do canal no acompanhamento do conflito na Ucrânia.

No entanto, já no verão, Judite anunciaria a saída do canal, denunciando o contrato em causa. "Nunca vi uma moeda ou uma nota ucraniana. Para beber uma água, tomar um café, almoçar, pedia ao jovem repórter de imagem que pagasse a minha despesa", escreveu, na altura, numa publicação feita nas redes sociais.

Nuno Santos, diretor de informação da TVI/CNN, acabaria por se manifestar publicamente em relação a estas declarações, negando várias das afirmações que foram feitas por Judite.