Esta semana surgiram informações em diversos meios de comunicação social que davam conta de um afastamento de José Lopes e de Ana Arrebentinha enquanto apresentadores do 'Somos Portugal', programa dos domingos à tarde da TVI.

Em declarações ao Fama ao Minuto, a informação foi não só confirmada, como também esclarecida.

"A saída do José Lopes e da Ana Arrebentinha trata-se de uma estratégia da estação para mudar as caras, uma vez que o programa tem muita dinâmica e, de vez em quando, é necessário fazer alterações para revigorar o formato. Os dois vão estar com outros projetos dentro da estação. O Zé Lopes é o coordenador do 'Em família'", esclarece.

"João Montez e Isabel Figueira são os novos apresentadores, mas tanto um como o outro já apresentaram o 'Somos Portugal', por isso não é nenhuma novidade para eles e estão perfeitamente integrados na equipa", adianta ainda.

"Ninguém foi afastado, simplesmente é um programa dinâmico em que os apresentadores estão sempre a mudar. Esta é a estratégia para o 'Somos Portugal' - dinamismo e reinvenção de um formato que está em antena há mais de 10 anos", termina.

Leia Também: Tony Carreira pede para TVI retirar música da filha: "Agradeço"