Foi através da sua página de Instagram que Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, lamentou a saída de uma das jornalistas mais renomadas da casa, Cristina Reyna.

"Hoje já é o primeiro dia do resto da vida da Cristina Reyna", começa por dizer.

"Todos nós, os que gostamos dela, acreditamos que a nova vida da Cristina vai ser boa. E desejamos que assim seja", nota.

"Mas, com a sua saída, esbate-se um pouco da alma desta redação. Digo-o sendo um 'cristão novo' ou, mais ou menos novo, em Queluz. Ela representa muito do melhor Jornalismo que a TVI fez e faz. Ela representou, nestes dois últimos anos, um referencial de credibilidade no que a CNN tem feito", defende.

Nuno Santos sublinha ainda na publicação que o que fará mais falta será o "olhar" da jornalista. "

Conforme é descrito na sua página biográfica no website da CNN Portugal, jornalista há 28 anos, Cristina Reyna foi "enviada especial a eleições nos EUA, em França, na Venezuela, no Brasil", tendo também coberto diversos conflitos armados.

