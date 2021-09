O programa 'Dois às 10 desta quarta-feira, dia 8 de setembro, na TVI, ficou marcado por uma falha no âmbito da atuação musical do artista Élvio Santiago. Ora, depois deste momento ter ir parado às redes sociais, como seria de esperar, eis que foi partilhada uma nova 'versão' do momento.

Na conta oficial de Instagram da TVI foi partilhado um vídeo onde, supostamente, se ouve os pensamentos de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz quando tudo aconteceu.

"E se estivéssemos dentro da cabeça dos apresentadores neste momento?", questionou-se.

Veja o engraçado resultado desta brincadeira:

