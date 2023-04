Cláudio Ramos está a gozar um período de férias, motivo pelo qual Maria Botelho Moniz esteve sozinha durante toda a semana na condução do programa 'Dois às 10'. Porém, tudo vai mudar nas emissões de sexta-feira e sábado.

A TVI anunciou o nome do rosto masculino que irá substituir Cláudio Ramos e juntar-se a Maria.

Idevor Mendonça "junta-se a Maria para celebrar a Páscoa" em duas emissões "especiais" de 'Dois às 10'.

O comunicador, de 37 anos, mudou-se recentemente para a TVI depois de ter dado provas do seu talento da RTP1. Atualmente, Idevor faz parte do leque de apresentadores do 'Somos Portugal'.

