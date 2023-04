Foi prestes a completar 37 anos que Idevor Mendonça deu o maior salto da sua carreira.

O repórter deixou a RTP no passado mês de fevereiro, depois de seis anos de trabalho na estação pública, e seguiu rumo a Queluz de Baixo para assumir um desafio difícil.

Completou o lugar deixado vago por Santiago Lagoá, o repórter que foi afastado da TVI numa saída envolta em polémica. Ainda assim, Idevor soube conquistar o público deste novo canal e, embora não tenha feito esquecer Santiago, também não tem desiludido quem nele apostou.

Aos domingos, no 'Somos Portugal', Idevor é sempre alvo de vários elogios nas publicações do canal e a cada semana que passa reúne ainda mais consenso junto do público que segue fielmente o formato.

Idevor celebra hoje, dia 5 de abril, mais um ano de vida. A TVI assinalou a data logo pela manhã, reunindo na caixa de comentários várias mensagens de parabéns.

Veja abaixo a publicação em causa e aproveite para ver na galeria algumas imagens do repórter na TVI.

