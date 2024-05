A TVI acaba de anunciar que este fim de semana serão transmitidas duas galas do 'Big Brother', a primeira no sábado e a segunda, como é habitual, no domingo.

Numa nota enviada às redações, a estação confirma que as duas galas terão lugar já este fim de semana, nos dias 11 e 12 de maio, ambas com início perto das 21h.

Vale recordar que as duas emissões serão conduzidas por Cláudio Ramos.

