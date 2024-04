A TVI sabe bem da importância do 'Big Brother' na luta pelas audiências e é precisamente por isso que este fim de semana teremos uma gala em dose dupla.

O canal acaba de anunciar que Cláudio Ramos conduzirá uma gala deste reality show no próximo sábado, dia 6 de abril, algo que não é habitual, dado que as galas são emitidas aos domingos.

Entretanto, o Fama ao Minuto apurou junto de fonte da TVI que a gala de domingo se mantém.

Vale recordar que a TVI inicia as gravações de 'A Sentença' já no próximo dia 6 de abril, segundo informação igualmente recolhida pelo Fama ao Minuto. O formato será conduzido por João Patrício e apresenta algumas semelhanças com 'O Juiz Decide', que foi exibido pela SIC entre 1994 e 2000. Acredita-se que será este o programa em que a TVI apostará nas noites de sábado.

Leia Também: 'Big Brother'. Depois de Catarina Miranda, há mais um concorrente salvo