Leonor Poeiras fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram um pedido de ajuda do IRA depois dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria.

“Urgente! Algum dos meus seguidores pode ajudar?", escreveu Leonor Poeiras. "Alguma transportadora que nos possa auxiliar com o transporte do nosso material de apoio a catástrofes? Lisboa para Istambul ou outro local próximo de Kahramanmaraş? O transporte não precisa de ser gratuito, mas tem de ser urgente", pode ler-se no pedido de ajuda do IRA.

À publicação, a apresentadora acrescentou: "Transporte de objetos pesados, martelos, pneumáticos, serras, etc".

