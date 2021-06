A saudade aperta a cada dia desde que viu partir a amada e o Instagram continua a ser o 'palco' dos emotivos desabafos de João Soares.

O viúvo de Maria João Abreu voltou a recorrer à rede social para recordar a mulher, destacando ainda uma música que lhe dedicou.

"É o teu olhar; Que me faz procurar; É a tua luz; Que me faz correr; São as tuas mãos; Que me fazem ir; E o teu abraço; Que me faz ficar”, começou por escrever, citando um excerto de um dos seus temas.

"Desde que conheci a minha João, tudo o que tenho feito, tudo mesmo, ou era para ela, ou era por ela. A música não era exceção. Todas as notas que toquei, todas as músicas que compus, todas as letras que escrevi, foram para ela ou sobre ela", destacou de seguida.

"O texto acima faz parte de uma delas, gravada este ano. Que felizmente lhe pude mostrar. Para ela perceber o óbvio: falava sobre ela. Sobre nós. E espelha o que trago dentro do meu coração. Espelha o que ela me fazia fazer. O que ela fazia de mim: a vontade de ser melhor. Em tudo. Para conseguir estar à altura dela. Para ela sentir orgulho em mim. E para tentar equilibrar o orgulho que eu tinha nela. Imenso. Enorme. Infindável. Infinito. E crescente. Todos os dias. Tal como o meu amor", explicou, falando do excerto que partilhou.

"Minha João, estejas onde estiveres, continua a ser para ti. Continua a ser por ti", completou.

Veja a partilha na íntegra:

