"Não existem acasos, ontem fez dois meses que partiste, querida João, e fechámos décor na tua casa com esta enorme família". Foi com estas palavras que Noémia Costa deu início a uma publicação onde destaca o fim das gravações da novela 'A Serra', da SIC.

A atriz que 'substituiu' Maria João Abreu na trama após a sua morte, a 13 de maio, deu por terminado este projeto, sempre com a colega e amiga no pensamento.

"Todos te lembrámos, todos te guardamos no coração. 'A Serra' chegou ao fim. Mas tu e o teu trabalho serão eternos. Guardo-te do lado esquerdo do peito. Sei que estás onde moram os bons, no céu", acrescentou.

