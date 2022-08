Jessica Athayde está de férias em Bali, na Indonésia, e muito bem acompanhada. A atriz tem publicado várias fotografias e vídeos com o filho Oliver e Diogo Amaral, de quem se havia separado.

Embora o fim do namoro tenha sido oficializado em setembro de 2019, ainda nada foi dito sobre uma eventual reconciliação, apesar da proximidade de ambos ser evidente e assumida sem problema pelos dois.

Esta quarta-feira, 10 de agosto, Jessica Athayde mostrou várias questões dos seguidores que tem recebido e, como seria de esperar, algumas das pessoas que a seguem mostraram-se curiosas sobre a vida amorosa da atriz.

"Tu e o Diogo reconciliaram-se?", "mas afinal vocês estão juntos ou não" e "mas tu e o Diogo estão juntos ou não? Já não percebemos nada" são alguns exemplos que acabaram por surgir no vídeo gravado por Jessica e publicado, posteriormente, nas stories do Instagram.

Ainda que tenha decidido responder a algumas das questões feitas sobre a viagem a Bali, a artista optou por deixar sem resposta as perguntas relacionadas com o pai do filho.

