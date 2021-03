Mia Rose aproveitou que o tempo soalheiro está de volta para desfrutar de uma ida à praia com o filho, Mateus. Um momento que partilhou nas redes sociais e que derreteu os seguidores.

"Tu e eu", escreveu na legenda das imagens que destacam a cumplicidade entre mãe e filho.

Mateus, que completa três anos no próximo mês, é fruto do casamento já terminado com Miguel Cristovinho. O ex-casal anunciou a separação em julho do ano passado.

Leia Também: Miguel Cristovinho surpreende-se com ideia do filho de dois anos