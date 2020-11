Decorreram na terça-feira as eleições dos EUA, com Donald Trump e Joe Biden a disputarem o lugar de Presidente do país. Até à data, os votos ainda não foram todos contados, mas Biden está à frente.

No Instagram, Rita Ferro Rodrigues decidiu dar destaque às eleições, comentando o atual ponto de situação.

"No momento em que Biden acaba de passar para a frente na Georgia (sinal muito claro de que vencerá as eleições) façamos um breve enquadramento de factos. Há uma pandemia - que Trump desvaloriza. Autoridades de Saúde fizeram campanha para evitar o voto presencial e os americanos perceberam e cumpriram - 68% de votos pelo correio", começou por escrever.

"Trump - relativista Covid - apelou ao seu eleitorado para que votasse presencialmente. Esse eleitorado fez -lhe à vontade, votou na urna. Esses votos foram os primeiros a ser contados e daí a ilusão de vitória de Trump. Quando os votos por correspondência começaram a ser contados - 68% como já disse - a situação começou a mudar. Não é fraude, é democracia", acrescentou. "Trump a ser Trump até ao fim, saindo pela porta mais minúscula e abjecta da política", concluiu.

