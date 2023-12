Maryna Galagan, companheira do guarda-redes do Benfica Anatoliy Trubin, deu uma entrevista na qual falou sobre os primeiros tempos de ambos em Portugal, mais precisamente em Lisboa.

Maryna acabou por revelar que o casal está a viver na casa que pertencia a Roman Yaremchuk, avançado que representou o clube encarnado entre 2021 e 2023.

"Estamos a arrendar a casa da Kristina e do Roman [Yaremchuk], e a morar aqui [casa na qual concedeu a entrevista em causa]. É muito fácil, não precisámos de nenhum contrato", fez notar a companheira do atleta ucraniano.

A companheira de Trubin disse ainda que Yaremchuk e a esposa foram muito importantes aquando da mudança de ambos a Portugal. "Desde que cá chegámos começámos a conhecer-nos melhor, porque há muitas questões do dia-a-dia e precisámos de esclarecer tudo com a Kristina. Não conversámos sobre nada em particular, apenas sobre a casa. O nosso vizinho ajuda-nos com conselhos. Ele morou na Ucrânia durante muito tempo e conhece a nossa língua", acrescentou.

Por fim, Maryna falou sobre a parte financeira: "Se compararmos o salário mínimo da Ucrânia com o daqui, acredito que se um ucraniano viesse viver para cá com o salário que tem lá, seria muito caro, não teria o suficiente para arrendar um apartamento. Mas se tiver um salário mais ou menos europeu, no geral dá para viver e para se alimentar bem".

