O tempo passa a correr e que o digam Tristan Thompson e Khloé Kardashian, que no passado dia 28 de julho viram o filho mais novo completar um ano de vida.

De forma a assinalar a data, o jogador de basquetebol partilhou uma fotografia onde surge com Tatum ao colo, com os dois muito sorridentes.

"Tatum! Feliz aniversário, meu filho! Tu és um lembrete do que a vida representa para mim. Ensinaste-me que cada perda vem com uma lição e tu és o meu presente. Tu és o meu lembrete de todas as mensagens de Deus. Tu és a razão pela qual eu comecei a minha história. Os erros no caminho são lições e não fracassos. Não existe data de validade para nos reinventarmos. Tatum, a tua doce alma lembra-me da graça de Deus. És um futuro rei, meu filho, e eu sou tão abençoado por ser o teu pai", escreveu ainda Tristan na legenda da publicação.

Também Khloé Kardashian partilhou uma fotografia com o menino no Instagram, aproveitando igualmente a legenda para se declarar ao filho.

"Acredito firmemente que Deus te dá o que precisas e eu precisei de ti. Deus sabia que o meu coração precisava de ti. Precisava do teu doce e precioso sorriso. Eu precisava do teu espírito angelical. Precisava de um amor que só tu podias me dar. Eu precisava do meu filho. Estou tão orgulhosa de ser a tua mãe. Tão orgulhosa do amor e gargalhadas que temos na nossa casa. Tão orgulhoso do teu espírito lindo, gentil, amoroso e contagiante. Iluminas todos os espaços. Não há como negar que todos sorriem quando olham para ti! Especialmente a True, ela tem tanto orgulho de te chamar dela", começou por escrever Khloé, falando da relação de Tatum com a irmã.

"Tatum, tu mudaste a minha vida e a da True para sempre. Nós duas precisávamos de ti. Eu sabia que ela seria uma irmã mais velha fantástica e amorosa, mas acho que nunca poderia imaginar o amor e a ligação que vocês já têm. Vocês os dois fazem-me lembrar tanto o tio Bob e eu. É apropriado, já que acho que te pareces tanto com o teu tio. (O que significa que eu acho que você se parece com o meu pai também)", disse ainda a influenciadora.

