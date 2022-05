Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o nó pela terceira, desta vez em Itália, e a cerimónia contou com a presença de familiares.

Entre os convidados, como seria de esperar, estava Khloé Kardashian, irmã de Kourtney. No entanto, a sua filha, True, de quatro anos, ficou em Los Angeles com o pai, Tristan Thompson.

Como relata o Page Six, a estrela da NBA, de 31 anos, partilhou uma fotografia no Instagram onde aparece na companhia da filha, na noite da passada sexta-feira. De seguida destacou outros momentos com a pequena True, mostrando que estava a tomar conta da menina enquanto a mãe, Khloé, viajou para o casamento de Kourtney.

