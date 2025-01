Trevor Noah é, mais uma vez, o escolhido para apresentar a cerimónia da entrega dos prémios Grammy, como relata a imprensa internacional.

Pelo quinto ano consecutivo, o comediante vai ficar à frente da gala, que está marcada para o dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Apesar dos incêndios que continuam a devastar o sul da Califórnia, a 67.º edição do evento irá acontecer na data agendada, mas com foco no apoio às vítimas.