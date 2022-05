Após três anos afastada do pequeno ecrã, Lara Afonso está de regresso à televisão. A comunicadora é o novo rosto de um programa da CNN Portugal.

"O primeiro de muitos, assim o espero. Sempre percebi, sentindo na pele, que a vida é feita de momentos! Momentos que nem sempre nos fazem sorrir ainda que seja preciso seguir. E eu segui. Fui seguindo. Com momentos de tristeza, de desânimo, mas também, com momentos de esperança e insistência", escreveu a comunicadora ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Lara será a partir de agora o rosto do programa 'New in Town', que resulta de uma parceira entre a CNN Portugal e a NIT.

"Enviei currículos de forma desenfreada para meio mundo. Acho que no meio audiovisual em Portugal, não houve ninguém que não o tivesse recebido! Estive três anos fora do ar e hoje regresso depois de um convite tão inesperadamente desejado", contou, sem medo de assumir que batalhou por esta oportunidade.

"A vida é cheia de momentos e este vou vivê-lo com toda a alegria e profissionalismo do mundo, mantendo também, todas as outras profissões, que me mantiveram sã e que não esqueço! Hoje sou apresentadora, no ativo!! E estou feliz", completou.

