Travis Scott, de 28 anos, decidiu comprar uma luxuosa mansão, como destaca a imprensa internacional. A casa custou ao rapper 23,5 milhões de dólares, mais de 20 milhões de euros.

Uma propriedade situada em Brentwood que conta com sete quartos, 11 casas de banho, ginásio, sauna e dois elevadores.

Segundo o HollywoodLife, Kylie Jenner ficou contente com a decisão do artista.

"A Kylie [Jenner] está realmente feliz com a compra da nova casa do Travis", disse uma fonte próxima da celebridade, que tem uma filha em comum com o rapper, a pequena Stormi, de dois anos.

Kylie também comprou recentemente uma mansão por 36,5 milhões de dólares, 32 milhões de euros, que fica "a cerca de 45 minutos" da nova casa de Travis.

