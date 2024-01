Travis Kelce e Taylor Swift parecem cada vez mais apaixonados. Prova disso é o gesto que o jogador da NFL fez durante o seu último jogo.

Depois de marcar um touchdown na partida deste domingo, dia 21 de janeiro, Kelce formou um coração com as mãos na direção de onde se encontrava a namorada, Taylor Swift. A família de Kelce também estava no estádio a assistir ao jogo.

A cantora é conhecida por formar um coração com as mãos enquanto canta o tema 'Fearless', algo que tem feito durante a Eras Tour, e é comum os seus fãs repetirem o gesto.

Veja o momento no vídeo abaixo, partilhado no X (antigo Twitter).

Taylor foi vista a apoiar o namorado durante o jogo, ao lado da família deste. Presentes estiveram a mãe, Donna Kelce, o pai, Ed Kelce, e o seu irmão mais velho, Jason Kelce.

De salientar que os Chiefs venceram a partida contra os Bills por 27-24.

