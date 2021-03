Travis Barker quebra o silêncio sobre o seu namoro com Kourtney Kardashian. O baterista da banda Blink-182 esteve no programa 'The Drew Barrymore Show' e falou sobre a sua experiência atual ao relacionar-se com uma mulher que, tal como ele, também já tem filhos.

"Até agora, só tinha namorado com raparigas que não tinham filhos e acho difícil", começa por referir, explicando que para quem não tem filhos se torna complicado perceber que os país têm de dividir o tempo entre as crianças e a relação.

"Agora estou a passar tempo com uma mulher que é uma ótima mãe, que é uma ótima amiga", acrescentou sem poupar nos elogios à atual companheira - Kourtney Kardashian.

Travis Barker é pai de Alabama, 15 anos, e de Landon, 17, resultado da relação com Shanna Moakler. Por sua vez, Kourtney é mãe de Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis, fruto do romance com Scott Disick.

