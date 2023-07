Depois de terem conversado com Sérgio Rosado num evento, as declarações do cantor foram para o ar na emissão desta terça-feira, dia 11 de julho, do programa 'TVI Extra'. Em conversa com o repórter da TVI, o artista falou sobre os procedimentos estéticos a que se submeteu recentemente, mais precisamente uma 'hydrafacial' e uma harmonização facial.

"Não é nada de extraordinário. Acho que antigamente era um bocadinho tabu na comunidade masculina, mas agora já não é. E eu sempre tive alguns problemas com borbulhinhas, tive umas crises de acne há pouco tempo com níveis de stress que me deixou algumas marcas... Estes procedimentos estéticos acabam por ser algo que me deixa um pouco mais confiante", começou por dizer.

"É importante também perceber que não vamos retirar aquilo que nos liga às pessoas, que é a essência. Ao emagrecer fiquei com mais rugas de expressão, o que é normal, nota-se mais com o avançar da idade. Não quer dizer que seja muito mais velho, mas 43 anos já cá estão. Sinto-me bem na mesma, mas é interessante perceber que não é nenhum 'bicho papão'. Não são só as senhoras que têm acesso a este tipo de tratamentos. Os homens já o fazem com muita frequência, inclusive", destacou.

"Da minha área, fui dos poucos que disse que fiz isto, porque toda a gente faz mas não gosta de partilhar com o público em geral", completou, afirmando que "não tem segredos com ninguém".

Leia Também: Cantor Sérgio Rosado de luto. "Descanse em paz"