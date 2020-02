À semelhança de várias figuras públicas, também João Manzarra recordou alguns momentos de infância associados ao Carnaval. Numa publicação feita recentemente na sua conta de Instagram, o apresentador falou de um ano em específico.

"Carnaval e 'dar tudo' sempre foram sinónimos para a minha querida mãe que tanto amo. As máscaras eram feitas por ela e as ideias mesmo espectaculares. A melhor de todas foi quando decidiu vestir-me de super homem e ao meu irmão de lagarta da fruta. Ele amou", ironizou, tendo em conta as duas imagens que partilhou.

Um dos comentários à publicação foi feito por Jessica Athayde que escolheu um emoji a rir às gargalhadas.

