Enquanto o namorado se diverte nas festividades de Carnaval, Rita Pereira decidiu 'fugir' da confusão e rumou a um destino de sol.

A apresentadora do 'Dança Com as Estrelas' já deu a conhecer as primeiras fotografias no destino, mostrando assim que se encontra em Marraquexe na companhia de amigos.

Muito sol e banhos de piscina parecem ser os protagonistas dos próximos dias do rosto da TVI.

