Os principais rostos do canal quatro reuniram-se na noite de sábado, 1 de julho, para juntos celebrarem o início de uma época do ano especial. O Algarve foi trocado pela capital e este ano a icónica Festa de Verão da TVI teve lugar no SUD Lisboa.

Leveza, frescura elegância e muita diversão foram palavras de ordem no espírito dos convidados, mas também nos looks que elegeram para a ocasião.

Houve transparências, decotes acentuados e escolhas para todos os gostos.

Eis abaixo as imagens daqueles que foram os looks que mais se destacaram:

Cristina Ferreira

Rita Pereira

Ana Guiomar

Inês Castel-Branco

Maria Botelho Moniz

Marta Melro

Inês Herédia

Joana Machado Madeira

Sara Sousa Pinto

João Montez

Elma Aveiro e Bruna Gomes

Iva Domingues

Helena Isabel Patrício

Liliana Santos

Rodrigo Paganelli

Ana Brito e Cunha

Fanny Rodrigues

© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

Mafalda Castro, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes

© Reprodução Instagram/ Mafalda Castro

Madalena Aragão

Maya Booth

Ana Varela

Zé Lopes

Sara Barradas

Ana Rita Clara

