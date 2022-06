Esta quarta-feira, 8 de junho, Jennifer Lopez brilhou na passadeira vermelha da antestreia do filme 'Halftime', que teve lugar no Tribeca Festival Opening Night, em Nova Iorque.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a artista, de 52 anos, deu nas vistas com um visual arriscado.

Trata-se de um vestido, muito sensual, com transparências nos 'lugares certos'. Jennifer completou um visual com um apanhado no cabelo, clutch e sandálias pretas e uns brincos em tons de prata.

