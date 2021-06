Débora Picoito tornou-se conhecida do grande público ao participar na 'Casa dos Segredos 4', mas foi depois de sair do reality show que decidiu mudar radicalmente a sua imagem.

A jovem algarvia considerava-se magra demais e para conquistar as curvas com que sempre sonhou apostou numa mudança radical de hábitos, dos quais fizeram parte a prática de exercício físico e uma dieta para aumentar de peso.

"Quem me conheceu como na primeira foto? O corpo muda, muda a mente, muda tudo a todos os níveis. Neste processo de mudança para me sentir bem comigo tive vários percalços. Mas nunca os mostrei por aqui, com vergonha e medo do julgamento dos outros", começa por contar Débora ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o antes e depois da sua transformação.

Após o processo, que ainda continua a impressionar os fãs, em que ganhou massa muscular, a ex-'Casa dos Segredos' acabou por engordar mais do que era suposto e voltou a ficar descontente com o seu corpo.

"Como podem ver eu era muito magra, então decidi 'engordar'. Acontece que descambou e passei a ser uma falsa magra, porque vestida estava elegante mas de biquíni tinha gordura que nunca tive e que realmente me fazia sentir desconfortável", conta.

"Andei a brincar às dietas. Sim, porque embora o meu PT me tivesse ensinado a comer bem e a treinar, eu fazia asneiras pelo caminho. A culpa é toda e apenas minha. Bebia refrigerantes todos os dias, quatro vezes por dia, comia MUITO pão e, claro, não podia faltar aquele docinho pra terminar em bom", relata, apelidando o seu estilo de vida como "a receita do desastre".

Desagradada com o que via ao espelho e a sentir-se pouco saudável, Débora decidiu "pela primeira vez na vida" começar uma dieta para perder peso.

"Desta vez levei a sério. Nunca falhei nem treino nem dieta. Fiz tudo bem devagar, sem pressas, para desfrutar do processo e assimilar a mudança", realça, dando conta de que a foto à direita na montagem que mostra o seu antes e depois foi tirada no se último treino no ginásio.

Por fim, o conselho motivador a todos os que como ela não se sentem satisfeitos e querem mudar os seus hábitos: "Se eu consigo, tu também consegues. Se eu consigo ser saudável, tu também consegues".

