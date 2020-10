Cristina Ferreira mostrava os bastidores de uma produção onde fotografava as peças da nova coleção da sua loja quando acabou traída pelo espelho.

Ao tirar uma selfie onde mostrava as botas e vestido usados, a apresentadora acabou por mostrar mais do que era suposto ao não reparar que, por fazer efeito de espelho, o chão mostrava o que estava debaixo do vestido.

Veja na galeria a fotografia que está agora a dar que falar nas redes sociais.

