Toy foi convidado do programa 'Cara Podre', da RFM, onde acabou por fazer algumas revelações.

O cantor foi questionado sobre a possibilidade de assinar um contrato de exclusividade com um canal de televisão e, se acontecesse, com qual deles seria, com Toy a responder que não tem intenções de o fazer. "Exclusividade só com a minha mulher", atirou.

De seguida, o artista falou de uma proposta que recebeu de uma destas estações. "Já fui convidado para um programa muito famoso e disseram-me 'mas vamos pagar bem' e eu disse 'mas têm 10 milhões', e responderam 'não, 10 milhões não temos'. Mesmo que tivessem eu não ia. Não há preço para a nossa liberdade", contou, sem nunca revelar qual foi o programa.

