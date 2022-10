Para grande surpresa dos concorrentes do 'Big Brother', Toy entrou na casa mais vigiada do país.

No âmbito dos festejos do aniversário do Intermarché, o cantor foi celebrar com os concorrentes.

Consigo levou a guitarra e ainda cantou durante a passagem pelo 'Big Brother'. Para ver o momento em que o artista entrou na casa, clique aqui.

