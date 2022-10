Os concorrentes do 'Big Brother' foram castigados depois de "códigos proibidos". Apesar de não terem sido todos a quebrar as regras, a sanção aplicou-se ao grupo.

Uma decisão que foi anunciada esta terça-feira, com os concorrentes a ficarem surpreendidos com a sanção aplicada.

"Desde que este jogo começou, já tiveram hipótese de amealhar 17.500 euros para o prémio final. No entanto, até ao momento, só conseguiram ganhar 8 mil euros. Esta semana não vão ter acesso à prova do mealheiro, ficando sem poder amealhar mais dinheiro para o prémio. Mas não é tudo. Decidi retirar 5 mil euros do valor já conquistado, o que significa que neste momento o vosso prémio final está nos 3 mil euros", comunicou o 'Big', deixando os concorrentes em 'choque'.