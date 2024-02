A mulher de Felipe VI, Letizia, esteve com o marido na receção do Corpo Diplomático, que teve lugar no Palácio Real de Madrid, esta quarta-feira, dia 31 de janeiro.

Este é um evento solene que acontece anualmente no final de janeiro, pelo que ao longo dos quase 10 anos de reinado de Felipe, a rainha já deslumbrou com looks bastante diferentes, desde vestidos compridos, a saias e blusas ou fatos.

Hoje, na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, encontra o 'top 5' dos visuais da rainha de Espanha neste evento nos últimos anos. Qual é o seu preferido?

Leia Também: 20 anos depois, rainha Letizia usa presente (especial) de noivado