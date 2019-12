Tony Carreira foi um dos convidados de hoje do programa de Cristina Ferreira na SIC. O motivo? Falar do seu regresso à música após um ano de pausa. Mas não se ficou por aqui. Para além disso, o cantor romântico deitou as mãos à obra, neste caso ao tacho, para fazer uma sopa de peixe, sobre a qual a filha mais nova, Sara Carreira tinha falado numa ida anterior ao programa.

Numa conversa mais descontraída, Tony revelou que preferia que a jovem tivesse seguido outra carreira que não a da música, na qual se estreou há pouco tempo.

"Não queria nada. É inevitável que haja sempre a comparação e não quero que sofram", confessou.

Uma vez que se prepara para dar um concerto no Altice Arena, símbolo do seu êxito, o artista ainda disse que, de certa forma, ajudou à mudança das mentalidades relativamente à música ligeira. "Havia um certo snobismo à volta da música ligeira contra a qual eu lutei. Muitas vezes confundiam isso com arrogância. Em vez de condições de camarim, preferia ter condições em palco", defendeu.

