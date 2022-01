Foi com a interpretação da música 'Sonhos de Menino' que o concorrente do 'The Voice Portugal' Edmundo Inácio ficou no centro das atenções.

O tema foi escolhido para a semifinal do programa da RTP1, e o momento que não passou despercebido aos olhos de Tony Carreira.

Na sua página de Facebook, Tony partilhou o vídeo da atuação do concorrente e escreveu: "Parabéns Edmundo! Adorei! Está brutal".

Recorde-se que Tony Carreira revelou, entretanto, que testou positivo à Covid-19. Razão que levou o cantor a cancelar os concertos marcados para os próximos dias.

