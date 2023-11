Tony Carreira subiu ao palco da Altice Arena na noite de sábado, dia 25 de novembro, e esteve em direto no 'Em Família', já no local do concerto, momentos antes do espetáculo.

Depois de ter falado da atuação que iria acontecer dentro de algumas horas, onde celebrou os 35 anos de canções, o artista não perdeu a oportunidade de dizer: "Queria mandar aqui uma boca para o Ruben e para a Maria. Quando eu estive lá no programa há muito tempo, prometeram que vinham. É só isso".

No estúdio, os apresentadores do programa da TVI, Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes, fizeram questão de se 'justificarem'.

"Tem toda a razão, Tony, é a única coisa que posso dizer", afirmou Maria Cerqueira Gomes, contando depois que iria para o Porto, de onde é natural, após o programa.

"Tem toda a razão, fomos convidados quando esteve cá. Fomos convidados esta semana quando nos ligaram, precisamente a convidar. Tony, eu não vou, e mais honesto não posso ser, porque vou de férias. Tanto que no próximo sábado não estarei cá", explicou Ruben Rua.

