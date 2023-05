Tom Holland revelou que o seu mais recente projeto - 'The Crowded Room' na Apple TV+, o ajudou a perceber quais eram os seus "gatilhos".

Na série, Holland dá vida a Danny Sullivan, um jovem que é preso por um crime que não cometeu.

"Aprender sobre saúde mental e o seu poder, e falar com psiquiatras acerca dos problemas do Danny tem sido algo muito construtivo para a minha própria vida", afirmou em entrevista ao Entertainment Weekly.

Apesar de a nível físico o artista, de 26 anos, garantir que está bastante à vontade nas cenas, a nível mental é outro desafio. "Afetou-me mesmo e foi preciso muito tempo para recuperar, para conseguir voltar à realidade", confessa.

Após nove meses de gravações, Holland percebeu que estava na altura de se descolar da personagem para o seu próprio bem. "Já me via nele, mas na minha vida pessoal. Lembro-me de viver um momento de exaustão em casa e de pensar 'vou rapar a cabeça. Preciso de rapar a cabeça porque preciso de me livrar desta personagem", confessou.

"Estávamos a meio das gravações, por isso não fiz. Foi algo que nunca me tinha acontecido antes", completa.

Com esta série, Tom espera que as pessoas tenham mais "respeito" e "simpatia" pelas pessoas com problemas mentais.

