Tom Holland tornou-se numa das maiores estrelas de Hollywood depois de ter dado vida ao super-herói da Marvel 'Homem Aranha', contudo, o ator, de 27 anos, garantiu que não se identifica com o lado mediático da indústria.

"Eu sou um grande fã de cinema, mas não gosto mesmo de Hollywood, não é para mim", disse o artista britânico em entrevista ao podcast de Jay Shetty - 'On Purpose'.

"A indústria assusta-me mesmo. Percebo que eu faça parte desse negócio e aprecio as interações. Mas, dito isto, estou sempre à procura de maneira de me retirar para viver uma vida o mais normal possível", defende.

"Fazer isto hoje [o podcast] é uma coisa rara para mim", acrescentou, notando que nesta plataforma se sentiu "seguro" para mostrar a sua vulnerabilidade.

Holland refletiu ainda sobre em como colegas de profissão acabam por "se perder".

"Vi tantas pessoas a chegarem antes de mim e a perderem-se. Perdi amigos com quem cresci porque eles perderam-se na indústria. Quero concentrar-me no que me faz feliz, que é a minha família e os meus amigo", completa.

