Jay Oliver esteve esta quarta-feira à conversa com os jornalistas, horas depois de abandonar a casa mais vigiada do país e aproveitou a ocasião para reagir à polémica que marcou os seus últimos dias no reality show da TVI.

Machista e conservador? A reação à polémica

Os últimos dias de Jay Oliver dentro da casa do 'Big Brother' foram marcados por alguma polémica. A opinião do músico sobre o que considera "mulheres vulgares" deu que falar e pode até ter beliscado a sua imagem.

Leia Também: Big Brother: Jay Oliver causa polémica ao falar sobre "mulheres vulgares"

"São princípios que tenho como cultura e não são coisas tão relevantes", defende, revelando-se feliz por estar a ter fora da casa a oportunidade de explicar o seu "ponto de vista" e de alguma forma desfazer a polémica.

"É importante saberem que não dirigi as minhas palavras para a Jaciara. É normal, a Jaciara está dentro de um programa, tem de se exibir da forma que ela quiser, tem de dar o seu melhor", assegura, garantindo que nas imagens que motivaram a discórdia estava apenas a descrever o que era para si a mulher ideal.

"É uma forma de pensar que eu tenho, mas não é tão relevante. Todos os homens têm um bocado de machismo, é uma preocupação que temos com as nossas parceiras", defende o músico angolano.

"As pessoas têm roupas para ir para a praia, para ir à igreja, para ir a uma conferência de imprensa. Não vou querer que uma mulher minha se vista com roupas muito vulgares, muito apertadinhas, em todos os sítios. É normal que eu tenha algumas reservas por causa da imagem, por causa dos meus princípios", afirma.

"O meu país é muito mais fechado, Portugal é muito mais aberto, o Brasil é muito mais aberto. A minha cultura é fechada, mas eu percebo a cultura dos outros", garante, por fim.

Jay não têm dúvidas de que as suas declarações podem ter contribuído para que fosse expulso do 'Big Brother' esta terça-feira, mas reforça estar consciente de que não jogou como seria necessário.

O músico confessa ter sentido vontade de desistir nas primeiras semanas, mas conseguiu aguentar-se e sentiu que saiu "no momento certo".

Leia Também: "Já gostei muito de uma mulher que gostava de mulheres, por isso percebo"