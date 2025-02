O visual despido de Bianca Censori, mulher de Kanye West, foi tema no programa 'V+Fama' desta terça-feira, dia 4. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas considerou, António Leal e Silva - um dos comentadores do formato - revelou que não desgostou da escolha controversa, explicando porquê.

"Ela apresentou-se com ele e marcaram os pontos todos, porque aqui ela estava um escândalo", começou por referir.

"Isto é uma análise em função de um acontecimento, que é a entrega de uns prémios de música. Ninguém está a pensar em ir para lá elegante, vai para lá para ser falado", disse ainda.

"Ela fez o melhor escândalo. Está giríssima. Apesar de estar completamente nua - cada um terá as suas próprias sensações, eu, honestamente, nunca aconselharia esta roupa a ninguém, mas acho que dentro do género, sinceramente, eu não vejo uma mulher vulgar. Já vi mulheres vestidas com ares vulgares. Esta mulher toda nua, pela postura, pela cara e por ela, não a vejo vulgar", explicou por fim.

Leia Também: Irmã de Bianca Censori 'quebra silêncio' após polémica nudez nos Grammys