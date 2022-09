Na passada sexta-feira, 9 de setembro, Jorge Palma deixou uma mensagem nas redes sociais onde anunciava o cancelamento do espetáculo no Jazz nas Vilas.

O motivo? "Uma indisposição súbita". "Espero compensar todos em breve. Amanhã [10 de setembro] estarei na Feira da Dieta Mediterrânica em Tavira acompanhado pela Marisa Liz", acrescentou.

Um dia depois, voltou a recorrer às redes sociais para agradecer as mensagens que recebeu e partilhar mais detalhes sobre a razão do cancelamento do concerto.

"Toda a minha equipa foi acometida por uma intoxicação (ou vírus) alimentar no concerto passado na Madeira. Pensava que tinha passado incólume, mas ontem, tive sintomas agudos, que me afetaram ao ponto de não conseguir ter subido a palco no Jazz nas Vilas, na Sobreda da Caparica. Brevemente compensaremos essa situação", disse.

"Hoje, consegui melhorar significativamente, e felizmente pude estar em Tavira, agora, com a minha convidada Marisa Liz. Obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio e saúde", rematou.