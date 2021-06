TLC, canal que produziu programas com a família Duggar, nomeadamente, '19 Kids and Counting' e ainda 'Counting On', decidiu terminar de vez o contrato que tinha com a família.

Esta é uma decisão que surge pouco tempo depois de um dos seus membros, Josh, ter sido detido na sequência de acusações de posse de pornografia infantil.

"O TLC não vai produzir mais temporadas de 'Counting On'", informou num comunicado ao The Post. "O TLC sente que é importante dar à família Duggar a oportunidade de tratarem da situação em privado", notou-se ainda.

Recorde-se que Josh, de 33 anos, o mais velho dos filhos, foi levado pela polícia em abril deste ano após terem sido encontrados ficheiros no computador ligados a pornografia infantil. O julgamento ocorrerá a 30 de novembro deste ano.

