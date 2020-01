Dalila Carmo continua a levar a cabo aquela que é uma das personagens mais desafiantes da sua vida. Na novela da TVI - 'Na Corda Bamba', a atriz dá vida à vilã Lúcia Lobo. Também na trama, a artista teve a oportunidade de contracenar com outros atores de eleição, como foi o caso de Pêpê Rapazote e São José Correia.

Aliás, acerca desta última, Dalila teceu vários elogios numa publicação do Instagram. Em conversa com os jornalistas, a entrevistada explicou o porquê dos elogios.

"Porque as circunstâncias em que as cenas rodaram foram particulares. Já não fazia assim uma cena com a São há muito tempo", sublinhou.

"Lembrei-me o quão bom é trabalhar com ela. Foi um momento em que sentimos cada frase e isso às vezes é muito raro acontecer. Estávamos as duas tão sintonizadas, que quando tocou um telefone a meio da cena, que é uma coisa que me chateia bastante, ela percebeu que me ia enervar. Antes [de interromper a cena] veio-me dar um abracinho e dizer-me 'não percas'. Trabalhamos com concentração e é muito difícil para pessoas de fora perceber isso", explicou.

"Acabámos a cena com um abraço porque foi muito especial entre as duas. Essa gratidão às vezes é esquecida. É bom chegarmos ao fim de um dia de trabalho e percebermos o que é que está em causa, definirmos bem as nossas prioridades e sabermos agradecer um dia bom e também menos bom. Tivemos ali um momento de comunhão perfeita, um amor à primeira vista em termos de cena", rematou.

