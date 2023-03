Foi no seu podcast 'Maluco Beleza' que Rui Unas acabou por partilhar um desabafo e falar sobre o seu passado marcante.

"Hoje sou ator porque não fui um apresentador bem-sucedido", começou por introduzir em conversa com Fernanda Serrano.

"Se não fosse eu ter aceitado que não estava a correr bem enquanto apresentador e que tinha que me reinventar... se não investisse no meu lado artístico como ator, estava no desemprego muito tempo. E, se calhar, entrava naquela espiral de 'os outros é que fazem e dos outros é que conseguem'", explicou.

"Cresci mesmo em termos profissionais porque houve adversidade. Até agradeço isso ter acontecido. Claro que depois de as coisas terem passado é muito fácil agradecer, mas na altura passei muito mal e tive depressão", lembrou.

"Foi uma altura muito lixada da minha vida. Hoje quase que encaro as dificuldades, não é que as procure, mas abraço-as", completou.

Veja abaixo este episódio completo:

