Rui Unas contou aos seguidores da sua página de Instagram que este domingo foi a casa dos pais e trouxe algumas relíquias.

Entre as recordações, o ator encontrou gravações suas de quando tinha apenas seis anos.

Junto da família, Rui Unas ouviu as referidas gravações e não conseguiu conter as lágrimas.

"Depois das lágrimas derramadas por ter-me ouvido com seis anos - mal liguei o gravador (chorei por dois minutos) viajei no tempo e no espaço. Eu, na sala de estar em 1980 a entrevistar pessoas, dar notícias, cantar e fazer relatos de futebol imaginários... Recuperei este trecho de um Sporting/Benfica", escreveu na legenda de dois vídeos. Veja tudo na galeria.

