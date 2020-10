Tony Carreira tem estado dedicado ao seu regresso à música, depois de uma pausa na carreira. A pandemia acabou por abalar os seus planos, mas o artista acredita que na altura certa voltará a encontrar os milhares de fãs que aguardam religiosamente vê-lo em palco.

Apesar de ter sentido "medo" com a decisão de se afastar, confessa que ter tempo para a família e para si mesmo foi essencial para que agora passa estar de volta.

"Tive tempo para ter a certeza que continuo a ter vontade de cantar. As pessoas não têm noção do que é feito por trás para depois mostrar à frente", afirmou esta quinta-feira, no 'Dia de Cristina'..

Recorde-se que o cantor preparava-se para voltar aos palcos em março, depois de um ano de pausa profissional, contudo, a digressão - com concertos esgotados na Altice Arena, em Lisboa, na Super Bock Arena, no Porto e na sala de espetáculos Olympia, em Paris - foi cancelada devido à pandemia.

As atuações estão agora adiadas para abril de 2021.

Leia Também: Pedro Abrunhosa é um dos donos da TVI e sócio de Tony Carreira?