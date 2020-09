Um dos mais recentes entrevistados pelos radialistas da RFM foi Pedro Abrunhosa. Nas redes sociais, a estação de rádio partilhou o vídeo referente à rubrica 'Cara Podre', onde foram colocadas diversas questões mais atrevidas.

Uma delas foi referente a notícias que surgiram recentemente e que davam conta que o músico estava entre o bloco de acionistas da TVI, juntamente com Tony Carreira.

"Sempre fui sócio do Tony. Se tu reparares em todos os programas dos Ídolos, era sócio do Tony, era sócio da Bárbara e do grande Manuel Moura dos Santos. Em relação ao resto, não sei do que estás a falar", afirmou.

Veja esta e mais perguntas na publicação de seguida.

Leia Também: Pedro Abrunhosa deixa sugestão aos colegas para o "re-arranque" do país