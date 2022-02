Nuno Duarte, mais conhecido com Tio Jel, fez uma reflexão sobre a guerra na Ucrânia, mais precisamente sobre o presidente do país, Volodymyr Zelensky. O comediante e membro do grupo 'Homens da Luta' elogiou a coragem com que o presidente ucraniano tem lidado com a invasão russa.

"Zelensky é um comediante que se tornou Presidente da Ucrânia depois protagonizar uma série de televisão onde fazia de um humilde professor que após a viralização de um discurso onde apontava o dedo aos maiores problemas e respetivos culpados dos mesmos no seu país se tornava Presidente da República. Pouco tempo depois ganhou ele próprio as eleições presidenciais com mais de 70% dos votos mostrando que muitas vezes a Vida imita a Arte", começa por referir.

"Desde que tomou posse iniciou um processo de aproximação ao Ocidente insistindo na adesão à União Europeia e à NATO de modo a proteger o seu país das reiteradas e históricas manobras económicas, políticas e bélicas do vizinho russo com o objetivo de dominar e controlar os destinos desta Nação e do seu Povo. Esta atitude repleta de coragem e independência provocou uma reação brutal por parte da Rússia de Putin que culminou na bárbara invasão à qual todos assistimos nos dias que correm e cujo fim parece longínquo", continua.

"Como qualquer comediante que entra na Política, Zelensky foi apelidado de 'palhaço', 'oportunista' e 'irresponsável' um pouco por todo o mundo, até por colegas de profissão que não conseguem olhar para além do seu umbigo e visão corporativista da vida e que não hesitam em valorizar a sua arte como algo quase 'divino' que serve como salvo conduto para todo o tipo de atitudes preconceituosas e ataques mesquinhos esmiuçando geralmente os defeitos dos outros mas sem nunca fazerem um mínimo de auto critica às suas próprias características ridículas (todos as temos)", nota.

"A coragem de Zelensky emociona-me e a sua atitude de ficar a combater junto do seu povo recusando o conforto da fuga e do exílio tocam-me no mais fundo dos meus valores e consciência. Por certo que nem tudo o que faz, ou fez, foi perfeito (ninguém o é) mas as suas ações e as suas palavras nestes últimos dias colocam-no no patamar dos Heróis da Humanidade. Ele, sim, é o Rei da Comédia", completa.

