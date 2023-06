Tino de Rans esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, e foi no programa que falou sobre o filme.

Tino de Rans mostrou aos apresentadores o seu 5.º livro, que "nasceu de um guião de um filme que já tinha". "Tinha o guião, mas não tinha dinheiro para fazer o filme", explicou, acrescentando que "ninguém acreditava no guião".

Decidido a transformar o dito guião num livro, destacou que foi precisamente a obra que lhe deu o dinheiro para cumprir o desejo de seguir o seu projeto no grande ecrã.

"Comecei a perceber que se vendesse o livro tinha financiamento para o filme. Quem pagou o filme é a história, porque eu não quero pedir subsídios", frisou.

"O filme chama-se 'Entre Palmas'", partilhou depois, detalhando ainda que esta história é "uma mistura de ficção com a realidade".

"Quem vai fazer o filme vai ser a minha produtora de cinema ['Calçada do Tempo']. Meti um ano sabático", contou, referindo que neste projeto estão "muito atores conhecidos e outros desconhecidos".

